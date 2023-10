"Quiero que mi hijo esté en el bando de la vida", clama mexicana que huyó de Israel (video)

Pese a que Norma Altamirano tiene su trabajo y su vida familiar en Israel, tras un misil que impactó cerca de su casa, decidió que no quería seguir viviendo el terror de la guerra y explica que lejos del conflicto, de ambos lados la gente lo que quiere es vivir y la paz.

En entrevista de hoy con Pulso al Aire, la mexicana que radicaba en Tel Aviv, explicó que tuvo que irse a España con un hermano.

Describió que cuando comenzó el conflicto estaba en su casa y después de que sonó la alarma antimisiles, pudo sentir cómo un proyectil cayó a un lado de su edificio, en el interior de un parque que frecuenta con su hijo de dos años.

"Todo el edificio tembló, lo sentí en las entrañas, abracé a mi hijo y desde ahí empezó el terror... desde ahí hubo un enfrentamiento de los más sangrientos que he visto", relató.

Lejos de la polémica sobre los bandos en conflicto, describió: "lo que quiero que todo México entienda es que aquí no hay lados, aquí no es Palestina o Israel, aquí es la vida, lo que queremos es paz, la gente quiere vivir, queremos criar a nuestros hijos... no quiero que mi hijo esté de un bando o del otro, quiero que esté del bando de la vida".

Más adelante, Norma dijo no saber cuánto va a durar la guerra, pero que existe mucha incertidumbre, ya que al estar casada con un israelí, parte de su familia política sigue en aquel territorio.

También contó que luego de vivir una pesadilla para salir del encierro, logró contar con una opción para dejar aquel país en un vuelo comercial hacia Atenas y después a España, "fue una decisión sin pensarlo... no queríamos seguir viviendo con ese terror (...) el daño es psicológico, y los niños también lo sienten".

Sobre su futuro, señaló que no sabe si regresaría a México después de 11 años o qué pasará, ya que su trabajo y su casa están en Israel, "pero evidentemente queremos dejar pasar unas semanas para tomar acciones con razón".

Explicó que muchos de los mexicanos que conoce en Israel han podido salir a México u otras partes, gracias a los vuelos comerciales y a los que ha mandado la Fuerza Aérea Mexicana.

Finalmente, Norma lamentó que se prevea que el conflicto va para largo.