Quiten a ambulantes y no salimos a vender en la calle: locatarios

"Que nos quiten a todos los ambulantes y nosotros no salimos, pero que los quiten y si no, nos vamos a encadenar", advirtieron los representantes de los comerciantes del mercado Hidalgo, Carlos Alberto Franco y Abigail Galván presidente y vicepresidenta de la Unión de Comerciantes de ese centro de abasto popular.

Tras la declaración emitida por la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala, quien aseguró que los comerciantes de este mercado no saldrán a vender sus productos durante la temporada decembrina como lo anunciaron, los líderes de los locatarios lanzaron un ultimátum a la funcionaria, por lo que le exigieron retirar a los ambulantes que se instalan en las cercanías del mercado, o de lo contrario, se encadenarán y realizarán protestas.

"Vamos a encadenarnos y lo que nos pase va a ser responsabilidad de Xavier Nava y Rocío Zavala, porque en el artículo 15 y 16 de Plazas y Mercados dice que no pueden existir ambulantes a menos de 250 metros lineales del perímetro de los mercados municipales, entonces quienes están infringiendo la ley primero son ellos. Que quiten a los comerciantes y nosotros no salimos, pero si no, vamos a hacer una marcha a la Unidad Administrativa y vamos a cerrar una arteria vial", manifestaron Carlos Alberto Franco y Abigail Galván.