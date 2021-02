Rangel no va a ganar, así sea la candidata: Morena

"No, no podemos decir todavía eso", dijo Eli César Eduardo Cervantes Rojas, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en respuesta a la pregunta de si el morenismo apoyaría a otro candidato al Gobierno del Estado, en caso de que la abanderada sea Mónica Liliana Rangel Martínez, ex secretaria de Salud del Estado.

"Mónica Liliana Rangel con Morena no va a ganar, así sea la candidata", supuso el entrevistado.

Valoró que Morena percibe un panorama donde el Partido Acción Nacional (PAN) está en un proceso para desfondarse por la ruptura sufrida en su elección interna; un Partido de la Revolución Democrática (PRD) que es un "cascaron"; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que "está muerto".

Aunque Cervantes Rojas refirió que el CEE no judicializará la elección si se presenta dicho escenario, se buscará "alguna otra manera" de inconformarse y "lo veremos más adelante", dilucidó.

Externó que durante la estadía de Rangel Martínez al frente de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), le "hizo mucho daño" a la ciudadanía, pues mediante supuesta irregularidades se afectó la atención médica.

"Lo que sí decimos: es que no vamos a convalidar esa postura (selección de Rangel Martínez). Lo primero que tenemos que ver, es que la Comisión todavía no dictamina y hacemos votos para que dictamine en favor de cualquiera de las otras compañeras", concluyó.