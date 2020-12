Reacciona la 4T tras protestas en el Hospital Central: "ya va a asumir la Federación su responsabilidad", dice Gabino

A su salida de la reunión diaria con el gabinete de Seguridad del Estado, el delegado federal Gabino Morales Mendoza reconoció al personal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" como héroe y adelantó que la Federación asumirá su responsabilidad en la solución de los problemas financieros que padece este centro médico.

En una entrevista que duró menos de un minuto, mientras abordaba su vehículo de forma apresurada, el funcionario declaró que el problema del nosocomio "se debe ir atendiendo, porque es un tema de salud. El personal hospitalario es la gente que más necesitamos en estos momentos y debemos ponerla al frente, darle prioridad"

Coincidió con declaraciones de funcionarios estatales de que "se debe garantizar el pago de las y los trabajadores del Hospital Central. Son todos ellos unos héroes y hay que apoyarlos. Ya va a asumir la Federación la responsabilidad que le corresponde".

En otro muy breve comentario, sobre el aspirante a la candidatura a gobernador por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leonel Serrato Sánchez, de quien se ha dicho que cuenta con una denuncia que podría impedir su participación en la contienda, Morales Mendoza dijo que "no conozco esa información. Lo que sí puedo decirles es que Leonel, en la Secretaría del Bienestar, hizo un buen trabajo. Es una persona honesta".

Justo hoy, sobre ese mismo tema y apoyado por la bancada morenista del Congreso del Estado, Leonel Serrato Sánchez, ex funcionario federal, retó a los funcionarios del Gobierno del Estado a comprobar que la Federación no ha entregado los recursos económicos para cubrir los pagos del personal de salud del Hospital Central de Especialidades "Ignacio Morones Prieto".

Serrato acusó que la administración carrerista "agarró" dinero proveniente de la Federación, por lo tanto, no tiene recursos para pagar a los trabajadores del nosocomio.

Angélica Mendoza Camacho, diputado morenista y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, coincidió con Serrato Sánchez en afirmar que el Gobierno Federal ha entregado las aportaciones necesarias para pagarlo salarios de las y los trabajadores.

"El Gobierno federal no le debe nada al estado de San Luis Potosí (...) ya basta de estar echando culpas de los muertos que son de Zacatecas, que no pagamos porque el Gobierno federal no nos da. Finalmente ellos son gobierno y tiene una responsabilidad y, deben de cumplir con los trabajadores de la salud", comentó.