SLP

Reactivan vacunación contra el sarampión

Por Leonel Mora

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Reactivan vacunación contra el sarampión

El Ayuntamiento de Soledad reactivó y amplió su campaña de vacunación contra el sarampión para la población de entre uno y 49 años, con la aplicación de dosis en los consultorios médicos gratuitos y en módulos de cuya operación se estará informando a través de los canales oficiales.

La campaña inició ayer lunes e incluye, además de la protección contra el sarampión, defensa contra la rubeola y la parotiditis. En este esfuerzo participa la Coordinación del Servicio Médico Municipal, la Unidad de Medicina Familiar y el IMSS Bienestar, con el propósito de frenar y evitar el aumento de contagios de sarampión en este municipio.

La primera aplicación de ayer se realizó en el consultorio médico ubicado en la avenida Córdoba número 136 del fraccionamiento La Virgen y continuará este martes 24 en el consultorio de Circuito Norte s/n de la colonia "Unidad Ponciano Arriaga" (UPA).

Mañana miércoles habrá vacunación en la avenida Los Cactus número 1228, en el fraccionamiento del mismo nombre; el jueves 26 en 

avenida México número 1201-A de la colonia San Felipe, y el viernes 27 en Ciudad del Maíz número 1, en la localidad de Enrique Estrada.

Posteriormente, el lunes 2 de marzo, se instalará un módulo en Jardín Hidalgo número 1, Palacio Municipal, y el martes 3 de marzo en avenida Ciudad Real esquina con avenida Arenas de San Juan, en el fraccionamiento Ciudad Real.

En todos los casos, la atención se brindará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

