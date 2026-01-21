Reafirma San Luis Potosí liderazgo en la Feria Internacional de Turismo

San Luis Capital reafirma su liderazgo en promoción turística internacional al participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que comienza este martes con la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), siendo el único municipio mexicano presente en este encuentro de alto nivel, considerado el espacio más relevante para la definición de políticas públicas y estrategias del sector turístico en Iberoamérica y España.

El Presidente Municipal Enrique Galindo, único Alcalde invitado a este foro, destacó que esta presencia es resultado de una estrategia sostenida de promoción y desarrollo turístico que ha permitido posicionar a la Capital potosina en la agenda global. Subrayó que la participación cobra especial relevancia al ser México país socio de FITUR, lo que coloca a los destinos nacionales en el centro de las miradas internacionales.

El Alcalde Enrique Galindo señaló que San Luis Capital se consolida como un destino turístico integral, al conjugar patrimonio histórico, riqueza cultural, gastronomía, conectividad, seguridad y servicios de calidad, factores que hoy la hacen altamente competitiva y atractiva para ministros, empresarios y operadores turísticos de distintos países. El Presidente Municipal señaló que la participación de San Luis Capital por quinta ocasión consecutiva en FITUR abre nuevas oportunidades de promoción, alianzas estratégicas e inversión, con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad como un destino con proyección global, cuyos beneficios impactan directamente en la economía local y en la calidad de vida de las y los potosinos.

En este marco, la Directora de Turismo del Ayuntamiento, Claudia Peralta, destacó que la presencia en FITUR permite compartir las experiencias exitosas del último año, así como conocer las tendencias y estrategias que marcarán el rumbo del turismo en 2026, fortaleciendo la proyección internacional de San Luis Capital y su posicionamiento como ciudad anfitriona de eventos y nuevas inversiones. En CIMET 2026, se congregan altas autoridades del sector turístico internacional, encabezadas por representantes del Gobierno de España, organismos turísticos nacionales y líderes empresariales

del ramo.

El encuentro contó con la participación de ministras y ministros de Turismo de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Uruguay, así como la Mesa del Turismo de España, la Confederación Española de Agencias de Viajes, la Confederación Española de Hoteles y