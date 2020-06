Realiza IMSS más de mil videollamadas entre familiares y pacientes Covid-19

Con la estrategia "Infórmate de tu Familiar" se han realizado más de mil videollamadas y mensajes de texto entre pacientes hospitalizados en áreas COVID y sus familiares. Esta acción es posible con la intervención del personal Médico, Trabajo Social, Atención y Orientación al Derechohabiente que fungen como un importante enlace para procurar la comunicación entre las personas.

La titular de la Oficina de Representación del IMSS en San Luis Potosí, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, señaló que en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50 de la capital potosina y el No. 6 en el municipio de Ciudad Valles fueron habilitados módulos de información temporal en un espacio externo al hospital con el objetivo de atender a las y los familiares de pacientes hospitalizados en áreas COVID.

En estos módulos se cuenta con el apoyo del personal institucional, quienes en horarios establecidos de 13:00 a 14:00 y 19:00 a 20:00, de lunes a domingo, brindan información a las y los familiares sobre el estado de salud y la evolución de su paciente.

Garrido Rojano puntualizó que como parte de las funciones que tienen los módulos de información temporales, el personal de salud facilita el dispositivo móvil para que el familiar, a través de videollamada, grabación de voz o mensaje de texto, pueda interactuar con su paciente. "Siempre y cuando la condición de salud permita al derechohabiente realizar dicha actividad", expuso.

Finalmente, destacó que con la incorporación de los dispositivos móviles se favorece la información oportuna e interacción entre las personas. Es una estrategia que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado para garantizar el derecho de las familias por conocer el estado de salud de las y los pacientes.