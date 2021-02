Realiza "Sí por San Luis" automitin en el Alfonso Lastras

En un mitin donde los seguidores se encontraban dentro de sus automóviles y algunos que salieron de los mismos, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador por la coalición "Sí por San Luis", conformada por PAN-PRI-PRD-PCP, sostuvo que "hoy la patria está en peligro", por lo cual, desde San Luis Potosí se enviará un mensaje al país de "que será el inicio del fin de la 'cuarta transformación'".

Antes de iniciar con la arenga, lamentó los decesos suscitados en el estado por la Covid-19, y reconoció el trabajo del personal de salud que enfrenta diariamente la pandemia.















Desde el estacionamiento del estadio de fútbol "Alfonso Lastras Martínez", el militante del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó que el adversario de la coalición no son necesariamente sus adversarios partidistas, sino las propias apatías, ambiciones y defectos, por lo tanto, es necesario llevar a cabo un ejercicio de generosidad y sumar los talentos.







"Aquí en San Luis le diremos no a Morena, le diremos no a Gallardo (...) yo no quiero más un San Luis en que crezca en desequilibrio. Yo creo que es momento de hacerle justicia a la Huasteca potosina, al Altiplano, a la Zona Media", sentenció.







Pedroza Gaitán aseveró que en San Luis Potosí no ganará Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).







En compañía de dirigentes nacionales y estatales, acudió al evento proselitista después de registrarse como abanderado a la gubernatura, ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).