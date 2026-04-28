Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

Un incendio registrado la noche del lunes en las instalaciones del pozo Coronel Espinosa, en el barrio de Santiago, provocó la suspensión momentánea del servicio mientras se realizaba una revisión preventiva.

De acuerdo con información del organismo operador Interapas, el fuego habría sido provocado, posiblemente por la quema de basura en terrenos cercanos, por lo que el hecho ya es objeto de investigación.

Vecinos de la zona reportaron el siniestro, lo que derivó en la intervención de personal operativo, que decidió detener el funcionamiento del pozo para evaluar posibles daños.

Tras la inspección, se determinó que la infraestructura no sufrió afectaciones mayores. Únicamente se registraron daños en árboles y vegetación dentro del área.

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El pozo fue reactivado y actualmente opera con normalidad, abasteciendo a colonias como Residencial San Rafael, Huerta Real, Tequisquiapan, Villas de Santiago, Zacatecas, Privada San Juan y Damián Carmona, así como a sectores de los barrios de Tlaxcala, Santiago y el Centro.

El organismo hizo un llamado a la población a evitar prácticas como la quema de basura cerca de instalaciones hidráulicas y a reportar cualquier situación de riesgo.