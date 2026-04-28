logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

Investigan posible quema de basura en barrio de Santiago

Por Redacción

Abril 28, 2026 07:40 p.m.
A
Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

Un incendio registrado la noche del lunes en las instalaciones del pozo Coronel Espinosa, en el barrio de Santiago, provocó la suspensión momentánea del servicio mientras se realizaba una revisión preventiva.

De acuerdo con información del organismo operador Interapas, el fuego habría sido provocado, posiblemente por la quema de basura en terrenos cercanos, por lo que el hecho ya es objeto de investigación.

Vecinos de la zona reportaron el siniestro, lo que derivó en la intervención de personal operativo, que decidió detener el funcionamiento del pozo para evaluar posibles daños.

Tras la inspección, se determinó que la infraestructura no sufrió afectaciones mayores. Únicamente se registraron daños en árboles y vegetación dentro del área.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El pozo fue reactivado y actualmente opera con normalidad, abasteciendo a colonias como Residencial San Rafael, Huerta Real, Tequisquiapan, Villas de Santiago, Zacatecas, Privada San Juan y Damián Carmona, así como a sectores de los barrios de Tlaxcala, Santiago y el Centro.

El organismo hizo un llamado a la población a evitar prácticas como la quema de basura cerca de instalaciones hidráulicas y a reportar cualquier situación de riesgo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio
Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

SLP

Redacción

Investigan posible quema de basura en barrio de Santiago

Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud
Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

SLP

Pulso Online

Rocha Moreno queda como encargado de despacho en la Coordinación

Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil
Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso aprobó exhorto para que municipios designen representantes en sistemas de protección

Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil
Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

SLP

PULSO

La directora Jessica Albarrán explicó que las intervenciones se realizan tras reportes de la ciudadanía o medios