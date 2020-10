Reaparece "El Mijis" en el Congreso

Después de estar ausente de la actividad legislativa por dos cirugías para combatir cáncer, esta tarde reapareció Pedro César Carrizales Becerra, diputado sin partido, en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado.

En entrevista, informó que todavía tiene 21 días de incapacidad, sin embargo, este día acudió a la sede parlamentaria para hablar con Vianey Montes Colunga, diputada y presidenta de la Mesa Directiva, sobre su expediente médico.

Carrizales Becerra reportó que aún debe someter a varias quimioterapias, como parte del tratamiento contra la enfermedad.

"No debemos de quedarnos con nada. Hay gente que nos quiere y por no causarles un daño terminas por causarles un daño más grande, y eso es lo que me pasó a mí: que por no causales daño, pues terminé con más daño de lo que esperábamos, pero aquí andamos", concluyó.