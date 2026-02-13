logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reaparecen seis de los canes extraviados

Por Samuel Moreno

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Reaparecen seis de los canes extraviados

La asociación civil Casa de Lili informó que 6 de los 12 perros comunitarios reportados como desaparecidos en días recientes reaparecieron de manera sorpresiva, lo que refuerza la sospecha de que terceras personas intervinieron en el traslado de los animales que habitaban en las inmediaciones de las casitas instaladas en la zona de Walmart Salvador Nava y donde voluntarios les brindaban alimento y cuidados.

En entrevista, Claudia Olmos, líder de la organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales, explicó que la mitad de la manada apareció un día después de que se hiciera pública la denuncia, situación que resulta inusual debido a que algunos de los perros presentan heridas que les impiden desplazarse por sí mismos. "Hay dos perritos que están heridos y no se pueden mover, no se han movido de ahí, entonces alguien se los tuvo que haber llevado", señaló.

La activista detalló que antes de hacer la publicación, integrantes de Casa de Lili recorrieron distintos puntos de la ciudad para descartar que los perros se hubieran integrado a otras manadas, lo cual fue descartado. Añadió que los animales tenían años en el mismo sitio sin desplazarse, por lo que consideró poco probable que se tratara de un movimiento espontáneo.

Olmos también lamentó que hasta el momento no haya respuesta formal por parte de Walmart, Sam´s y McDonald´s, establecimientos que cuentan con cámaras de videovigilancia cercanas al área, especialmente la tienda Walmart. Precisó que la solicitud de revisión fue hecha por escrito, con la expectativa de obtener una respuesta a más tardar este jueves, a fin de agilizar la investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, la representante de Casa de Lili confió en que las empresas puedan actuar de manera empática y colaborativa para esclarecer lo ocurrido, ya que acudir directamente a la Fiscalía podría prolongar el proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías
Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

SLP

Redacción

Realizarán sillas tejidas y artesanías como parte de actividades de reinserción social.

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

SLP

Redacción

Afirmó que la obra no contempla tala y prevé una planta tratadora.

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP
Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

SLP

Redacción

La propuesta busca blindar SLP de esta práctica

Canacintra renueva dirigencia
Canacintra renueva dirigencia

Canacintra renueva dirigencia

SLP

Redacción

La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.