Rebasa acumulación de basura en el C.H. a Gestión Ecológica

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, reconoció que persiste el problema de acumulación de basura en el Centro Histórico, pese a que en esta zona la recolección se realiza de manera diaria.

El funcionario explicó que el primer cuadro de la ciudad es el único sector donde el servicio de recolección opera todos los días de la semana y directamente en los domicilios, por lo que insistió en que "no hay pretexto" para que los residuos terminen en esquinas o puntos clandestinos.

Detalló que, como parte de las acciones para combatir esta práctica, el Ayuntamiento mantiene operativos constantes con un equipo de inspección dedicado exclusivamente al Centro Histórico, además de implementar mejoras en la operatividad del servicio, como el "campaneo electrónico", mediante el cual los camiones recolectores emiten un aviso sonoro para informar su presencia en cada punto.

Mendieta Rivera subrayó que aún existen ciudadanos que mantienen la costumbre de sacar la basura en lugares indebidos, por lo que advirtió que las sanciones por esta conducta rondan los seis mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, indicó que se ha reforzado la supervisión sobre establecimientos comerciales, ya que aquellos que generan más de 25 kilogramos de residuos o manejan grandes volúmenes están obligados a contratar servicios privados de recolección. En este sentido, aseguró que se ha avanzado en la regularización de negocios que anteriormente no cumplían con esta disposición.