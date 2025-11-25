logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza HSC ir a la universidad

Por Leonel Mora

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza HSC ir a la universidad

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, informó que la invitación al diálogo para el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra fue reiterada ayer por la mañana y descartó que las y los legisladores acudan a conversar a recintos universitarios.

Precisó que, de hecho, la invitación se reiteró desde el viernes de la semana pasada pero que ese día “no quisieron recibir el documento en la Universidad”, por lo que se entregó ayer lunes “muy temprano”.

Confirmó que, a su vez, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra formalizó una invitación a las y los legisladores locales a dialogar en espacios universitarios, pero dijo que “por logística, debido a que tenemos invitados de la Secretaría de Finanzas”, la reunión debe ser en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del edificio legislativo de la calle Pedro Vallejo.

Serrano Cortés aseguró que “no es una actitud caprichosa, sino institucional” del Congreso, forzar que el diálogo con el Rector de la UASLP sea en la cancha legislativa y no en la propia Universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que, lo que se pretende, “es resolver un tema a favor de la comunidad universitaria. Si hubiera alguna percepción del señor Rector de que hubo errores por parte del Legislativo, creo que es la oportunidad de poder perfeccionar nuestra comunicación “.

El diputado dijo confiar “plenamente en la disposición y voluntad del señor Rector, a quien esperamos ver este próximo jueves en el auditorio ya mencionado”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados
Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

SLP

Leonel Mora

Más familias celebran fiestas en los hoteles
Más familias celebran fiestas en los hoteles

Más familias celebran fiestas en los hoteles

SLP

Martín Rodríguez

Pide legislador atender demandas de los campesinos
Pide legislador atender demandas de los campesinos

Pide legislador atender demandas de los campesinos

SLP

Leonel Mora

Justifica que haya sectores agraviados por la situción económica del país

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE
Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

SLP

Samuel Moreno

Uno de los casos aún es analizado para ver si se confirma la violencia de género