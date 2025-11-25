Rechaza HSC ir a la universidad

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, informó que la invitación al diálogo para el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra fue reiterada ayer por la mañana y descartó que las y los legisladores acudan a conversar a recintos universitarios.

Precisó que, de hecho, la invitación se reiteró desde el viernes de la semana pasada pero que ese día “no quisieron recibir el documento en la Universidad”, por lo que se entregó ayer lunes “muy temprano”.

Confirmó que, a su vez, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra formalizó una invitación a las y los legisladores locales a dialogar en espacios universitarios, pero dijo que “por logística, debido a que tenemos invitados de la Secretaría de Finanzas”, la reunión debe ser en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del edificio legislativo de la calle Pedro Vallejo.

Serrano Cortés aseguró que “no es una actitud caprichosa, sino institucional” del Congreso, forzar que el diálogo con el Rector de la UASLP sea en la cancha legislativa y no en la propia Universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que, lo que se pretende, “es resolver un tema a favor de la comunidad universitaria. Si hubiera alguna percepción del señor Rector de que hubo errores por parte del Legislativo, creo que es la oportunidad de poder perfeccionar nuestra comunicación “.

El diputado dijo confiar “plenamente en la disposición y voluntad del señor Rector, a quien esperamos ver este próximo jueves en el auditorio ya mencionado”.