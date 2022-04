Rechaza la Iglesia penalizar a críticos

Los personajes públicos tienen que saber que son objeto de críticas y "no marchen" aquellos que quieren penalizar con cárcel a quienes critican a las personas que se dedican a las actividades públicas, advirtió el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera.

"A mi cuánto me dicen en las redes cuando sale una noticia me llama la atención, pero no por eso voy a pedir cárcel para quien escriba alguna cosa", dijo el sacerdote.

Agregó que una persona pública es alguien que debe saber que puede ser objeto de críticas. "Qué no me dicen ahí en las redes después de alguna noticia, y no me voy a ofender y ni por eso voy a querer que penalicen eso, por favor. Quieren que hagan una ley donde no agredan a los voceros, pues no. Como dicen en mi tierra, ´no marches´, pues no, no se puede. El personaje público tiene que saber que es objeto y blanco de críticas y una cosa es la crítica y otra la agresión física".

Recordó que aquí en México somos medio mal hablados y decimos cosas que no nos debemos tomar tan en serio.