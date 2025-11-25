logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza Serrano ir a la universidad

Acusó que el viernes “no quisieron recibir el documento en la Universidad”

Por Leonel Mora

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza Serrano ir a la universidad

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, informó que la invitación al diálogo para el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra fue reiterada ayer por la mañana y descartó que las y los legisladores acudan a conversar a recintos universitarios.

Precisó que, de hecho, la invitación se reiteró desde el viernes de la semana pasada pero que ese día “no quisieron recibir el documento en la Universidad”, por lo que se entregó ayer lunes “muy temprano”.

Confirmó que, a su vez, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra formalizó una invitación a las y los legisladores locales a dialogar en espacios universitarios, pero dijo que “por logística, debido a que tenemos invitados de la Secretaría de Finanzas”, la reunión debe ser en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del edificio legislativo de la calle Pedro Vallejo.

Serrano Cortés aseguró que “no es una actitud caprichosa, sino institucional” del Congreso, forzar que el diálogo con el Rector de la UASLP sea en la cancha legislativa y no en la propia Universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que, lo que se pretende, “es resolver un tema a favor de la comunidad universitaria. Si hubiera alguna percepción del señor Rector de que hubo errores por parte del Legislativo, creo que es la oportunidad de poder perfeccionar nuestra comunicación “.

El diputado dijo confiar “plenamente en la disposición y voluntad del señor Rector, a quien esperamos ver este próximo jueves en el auditorio ya mencionado”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp
Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp

Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp

SLP

Redacción

Jubilados reciben pago completo y aguinaldo en una sola exhibición.

Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia
Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia

Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia

SLP

Leonel Mora

Denuncian corrupción institucional con el cierre del paso vehicular afuera del IFSE

Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026
Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026

Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital enfrenta oposición por parte de los regidores del PVEM y MC

Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua
Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

SLP

Leonel Mora

El organismo operador de Ciudad Valles solicitó un incremento de 20 por ciento