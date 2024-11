Rechazan aumento en parquímetros

“¿Qué hacen Vive tu Centro y Nuestro Centro por los comerciantes del Centro Histórico?”, preguntó el comerciante Gerardo Bernal Cabello, luego de conocer que en el proyecto de Ley de Ingresos 2025, la Alcaldía de la capital busca aumentar en 50 por ciento el costo de los parquímetros en el Centro Histórico de la ciudad.

Dijo que no se ha visto que una propuesta de esa naturaleza vaya a traer un beneficio al Centro Histórico, y pidió al Cabildo que reconsidere, tenga un poquito de conciencia y no aumente el costo a pagar por el uso de las calles del Centro Histórico en el parquímetro, porque para los comerciantes no va a ser un beneficio, pero para el Municipio sí.

Explicó que el aumento en el costo por estacionarse en la vía pública será un perjuicio tanto para el comercio como para la gente que acude a visitar los sitios turísticos y a consumir los productos que venden los potosinos.

Agregó que la propuesta de incremento afectará tanto a los comerciantes establecidos como a la gente que acude y les compra, porque no van a querer acudir a comprar porque tienen que pagar un parquímetro más caro.

“No se informa en qué se gasta el dinero público, y pareciera ser que nos estamos acostumbrando a eso, pero cuando hay un incremento como el de los parquímetros, lo primero que tiene que hacerse es decir en qué se invierte”, aseguró la señora María Luisa Ávila, vendedora de bisutería.

Agregó, “porque hay legisladores que llegan hasta con guaruras y no pagan parquímetro, y subirle la mitad al costo alejará a los clientes de las tiendas que de por sí venden poco”, señaló.

Consideró que no es justo planear un incremento a los costos de los parquímetros, porque es mucho el costo propuesto, y una cantidad mayor para propiciar que la gente acuda al centro.

“La gente no viene al centro porque o no hay lugar para estacionarse o el parquímetro está muy caro y entonces si lo suben, van a pensarlo más... De por sí es oneroso para nosotros que venimos, trabajamos y nos estacionamos”.