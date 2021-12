“Rechazan peritajes por ignorancia en MP”

Los peritajes antropológicos están previstos dentro de los protocolos de investigación en el delito de feminicidio, sin embargo, en muchas de las ocasiones los Ministerios Públicos no las solicitan porque no la conocen o no les dan la validez científica frente a otras, dijo Mónica Adriana Luna Blanco, investigadora del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis (Colsan).

“Sí es un referente muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, para esclarecer hechos que tienen que ver con causas de muerte indeterminada, pero todo el contexto de hallazgo te indica razones de género”, explicó.

Agregó que la prueba aporta elementos que de otra forma no vería el juez y aunque ésta se solicita por parte del agente del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, es derecho de las familias de las víctimas, por lo cual, pueden tramitarla a través de sus asesores victimales

o abogados.

En entrevista, explicó que desde esta aportación se da contexto a violencia misógina del o los imputados, lo cual modifica todo, incluso muertes por presunto suicidio, porque “muchas veces se finge esto y entonces dicen que la joven estaba deprimida”, aseguró.

Dijo además que, cuando se indaga el contexto de violencia con perspectiva de género, pueden encontrarse puntos que le permiten a la familia comprender cómo se suscitaron los hechos.

“Una parte muy importante de la pericial, es que, a diferencia de la autopsia psicológica, la pericial de antropología no carga la culpa o la responsabilidad a la víctima como la autopsia psicológica sí. Lo que nosotros hacemos, es que contextualizamos”, concluyó.