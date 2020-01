Rechazan rastro de Peñasco

Cerca del 50% de los introductores de ganado potosinos han optado por ir a rastros de localidades como lo es Soledad de Graciano Sánchez, Lagos de Moreno, Villa de Reyes y Santa María del Río a realizar el sacrificio de su ganado, inconformes con las condiciones en las que se encuentra el rastro de Peñasco, aseguró el introductor de ganado Mario Muñoz.

Señaló que en el rastro de Peñasco no hay día en que no se registren fallas, lo que ha motivado a los introductores a recurrir a otras vías para realizar la matanza de su ganado.

"Es pésimo el servicio, nos tenemos que ir a matar a otros rastros porque aquí nos dicen que está funcionando bien cuando esto no es una realidad. Le pedimos al Presidente Municipal una cita, pero no ha tenido tiempo para nosotros no nos ha podido dar la cita", señaló.

Señaló que, si se hiciera un comparativo, las autoridades podrían observar que el porcentaje de matanza que se realizaba en el rastro de B. Anaya se redujo casi un 50% al cambiarse a Peñasco.

"Seguido falla la maquinaria en el rastro de Peñasco y también los tiempos de los trabajadores, en el tiempo que yo estuve matando hubo días que no sacrificaron y cuando lo hacían nos entregaban los animales hasta las dos de la tarde o tres de la tarde, y si me voy a San Juan de los Lagos, a las 11 de la mañana ya estoy aquí", manifestó.

Manifestó que en el rastro de B. Anaya se mataban diariamente alrededor de 200 reses, en el de Peñasco la cifra alcanza apenas los 60 sacrificios.

El introductor señaló también que el costo por realizar la matanza de sus animales en otro municipio se le incrementó casi un 60%, afirmó que las personas dedicadas a este sector prefieren gastar un poco más que acudir al rastro de Peñasco, el cual insistió está lleno de deficiencias.