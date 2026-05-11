Rechazan sancionar a grafiteros

Ante la intención del Gobierno del Estado de impulsar nuevas sanciones contra el grafiti y el manejo indebido de basura en la vía pública, el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, advirtió que antes de apostar por penas más severas se deben atender las causas sociales que originan este tipo de conductas, especialmente entre las juventudes.

El legislador señaló que su bancada no comparte una visión centrada únicamente en el castigo, pues consideró que aumentar penas o endurecer medidas no garantiza una disminución real de estas prácticas. En ese sentido, sostuvo que cualquier iniciativa deberá analizarse bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Arreola Mallol afirmó que fenómenos como el grafiti también reflejan la falta de espacios públicos, deportivos y culturales para los jóvenes, por lo que propuso fortalecer áreas de convivencia y programas enfocados a este sector de la población, en lugar de privilegiar medidas punitivas.

"Las causas del grafiti pueden ser la ausencia de espacios públicos para nuestras juventudes", expresó el diputado morenista, quien puso como ejemplo proyectos impulsados en la Ciudad de México para rehabilitar espacios recreativos y deportivos como alternativa para disminuir conductas antisociales.

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Aunque adelantó que Morena acompañará las propuestas relacionadas con regulación ambiental, ruido y contaminación visual, insistió en que el Congreso deberá cuidar que las sanciones no excedan límites constitucionales. Agregó que regular nuevas conductas no significa necesariamente aumentar castigos, sino construir mecanismos legales equilibrados y acordes con los derechos humanos.