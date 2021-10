Recibe Congreso iniciativa de RGC para otorgar placas gratis

La Oficialía de Partes recibió del Poder Ejecutivo del Estado la iniciativa para el otorgamiento gratuito de placas vehiculares que se suma a la reforma que propone la gratuidad en las licencias de conducir, ambas impulsadas por el Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, informó el diputado José Luis Fernández Martínez.

La nueva propuesta, considerada como iniciativa preferente, seguirá el proceso legislativo que consiste en su turno a la Directiva de Poder Legislativo, para que a su vez la envíe a las comisiones legislativas correspondientes donde se analizará para emitir un dictamen, añadió el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Dijo que, "al igual que la de licencias de conducir gratuitas y permanentes, se trata de una iniciativa preferente que deberá estar discutida a más tardar en 45 días pero pensamos que antes de ese tiempo estará lista y sin contratiempos, aunque veo difícil que pueda salir a la par del dictamen de las licencias".

"La iniciativa de las placas no podrá ser leída en la sesión de este jueves porque está fuera de la Gaceta Parlamentaria, pero la próxima semana estará enlistada para que la Directiva la turne a comisiones, se discuta y se emita el dictamen que será sometido al Pleno, dependiendo del tiempo que se lleve su análisis, de los posicionamientos de diputados, la información que requieran".

EL PAN LE PONE PEROS

Mientras José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM, defendió la propuesta de gratuidad de licencias de conducir, presentada por el Poder Ejecutivo, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del PAN, valoró adecuado que también debió presentarse una moción para modificar la Ley de Egresos, no solamente la de Ingresos.

En entrevista, Aguilar Hernández explicó que al entregar dos planteamiento de esa índole, se facilita cotejar la información financiera y con ello armonizarlas. "A mí en la particular, no me han pasado la iniciativa", comentó.

El también dirigente del PAN, expuso que, si bien el planteamiento del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona puede beneficiar a la población, existen mecanismos y aspectos legales que deben considerarse al momento de su implementación.

"Hay que ver esas cuestiones de legalidad y tecnisismos para ver si se puede o no, ahorita faltando tres meses para que acabe el año se pueda modificar eso, o si no, esperarse y que lo mande en un paquete, y lo estaremos analizando", exteriorizó.

Por separado, Fernández Martínez atajó que "pronto" la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona presentará un esquema de austeridad, destinado a ajustar el gasto en la función pública estatal.

Dijo que los usuarios de una licencia "se sienten agraviados" debido al elevado costo de su adquisición, por ello, la iniciativa generaría un apoyo a las finanzas de las familias potosinas.

"Las leyes de ingresos y de egresos, son ajustables en el momento que se requiera, y seguramente van a encontrar los espacios financieros y presupuestales, para poder mitigar este impacto que se tendrá por la disminución en los recursos", concluyó.