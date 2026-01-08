logo pulso
Recibe el TEESLP impugnación contra "Ley Gobernadora"

La magistrada Denisse Porras se encargará de sustanciar el juicio promovido por Fernando Leal Beltrán

Por Ana Paula Vázquez

Enero 08, 2026 03:12 p.m.
A
Foto: Archivo

La llamada "Ley Gobernadora" enfrenta su primer reto legal. El abogado Luis Fernando Leal Beltrán presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) para impugnar la reforma que, entre otros cambios, ordena que sólo mujeres puedan postularse a la gubernatura en 2027.

El recurso quedó registrado bajo el expediente TESLP/JDC/122/2025, luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) notificara formalmente al tribunal sobre la presentación de la demanda.

Leal Beltrán sostiene que la medida vulnera los derechos político-electorales, al imponer un requisito de género sin considerar la modalidad de postulación que marca la ley. "La declaración o proyecto de reforma electoral que emite este Consejo Estatal Electoral y que se pretende aplicar en esta entidad federativa, y que tiene por objeto principal obligar por ley a que los candidatos a gobernador que se inscriban o participen en cualquiera de las modalidades que contempla la ley electoral sean exclusivamente del género femenino", expone.

El Tribunal turnó la demanda a la ponencia de la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero, quien se encargará de sustanciar el juicio. Además, solicitó al Ceepac su informe circunstanciado y la documentación correspondiente.

 

Luis Fernando Leal 

La impugnación se presenta mientras la reforma ya fue aprobada por el Congreso del Estado y respaldada por 34 ayuntamientos, aunque aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado, por lo que todavía no entra en vigor. Ahora, el Tribunal deberá decidir si es procedente analizar el juicio en esta etapa o esperar a la publicación oficial.

