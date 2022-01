Reclaman a Galindo el pago de liquidación

Personas que se presentaron como ex trabajadores del Ayuntamiento de la capital denunciaron que, a la fecha, no han recibido el finiquito de Ley correspondiente y pidieron al alcalde Enrique Galindo Ceballos "que nos dé la cara o, si no puede por enfermedad, que nos mande a su equipo legal" para llegar a un acuerdo definitivo.

En rueda de prensa en un restaurante de la zona peatonal de Ignacio Zaragoza, los quejosos calcularon en 200 o 250 demandas por despido injustificado el problema que deberá enfrentar la actual administración municipal, y añadieron que "se necesitaran entre cuatro y cinco millones de pesos para pagar las liquidaciones pendientes".

Juan Pérez Alonso, quien se presentó como "activista y operador político" y ex trabajadoras como Laura Quintana, entre otras personas, afirmaron que ese dinero "no le costará al Ayuntamiento, sino a la ciudadanía" a través de los cobros del impuesto predial, infracciones de tránsito y otros conceptos.

Lamentaron que sus despidos sin justificación "perjudicaron el derecho de terceros, en este caso de nuestras familias. No hubo finiquito ni hubo aguinaldo en diciembre, así que tampoco hubo regalos ni qué comer".

Una de las ex empleadas afirmó que Enrique Galindo "tiene la instrucción de desaparecer todo lo que se hizo anteriormente. Nosotras dimos el 100 por ciento en nuestro trabajo. Nos desvelábamos en los proyectos. Los jefes no. El nuevo alcalde llegó con bandera blanca, pero luego nos despidió sin justificación".