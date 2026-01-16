Recolectores de residuos deberán refrendar permisos

Personas dedicadas a la recolección de residuos sólidos urbanos en Soledad de Graciano Sánchez, tienen los tres primeros meses del año para cumplir con el requisito de refrendar su permiso y obtener su engomado para operar "con todas las de la Ley", informó la directora de Ecología Municipal, Yazmín Johanna Luna Barrios.

La funcionaria precisó que, actualmente, el padrón de recolectores es de unas 600 personas y que todas deberán cumplir con los requisitos de ley para poder trabajar, lo que incluye el cumplimiento de condiciones muy específicas. Por ejemplo, no sobrepasar la capacidad de carga máxima de sus unidades; llevar consigo la lona protectora contra derrames de residuos evitando así la suciedad y contaminación en la vía pública. Evitar también el acompañamiento de menores de edad tanto en el interior como en el exterior de las unidades recolectoras.

Observar estas y otras medidas, además de tramitar la renovación de permisos y engomados, permitirá a Ecología "un control ordenado del servicio y garantizar que la recolección se realice de forma segura y responsable, siempre con cercanía a la gente que habita en las colonias y brindando atención directa a las necesidades de la población".

Luna Barrios mencionó que el área a su cargo ya cuenta con una Unidad Ecológica Móvil que hace recorridos diarios por toda la demarcación para identificar prácticas ciudadanas que van en contra el entorno natural y otras que involucren al propio padrón de recolectores, referentes al depósito y/o a la separación de residuos en predios particulares.

