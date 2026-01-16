logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recolectores de residuos deberán refrendar permisos

Por Leonel Mora

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Recolectores de residuos deberán refrendar permisos

Personas dedicadas a la recolección de residuos sólidos urbanos en Soledad de Graciano Sánchez, tienen los tres primeros meses del año para cumplir con el requisito de refrendar su permiso y obtener su engomado para operar "con todas las de la Ley", informó la directora de Ecología Municipal, Yazmín Johanna Luna Barrios.

La funcionaria precisó que, actualmente, el padrón de recolectores es de unas 600 personas y que todas deberán cumplir con los requisitos de ley para poder trabajar, lo que incluye el cumplimiento de condiciones muy específicas. Por ejemplo, no sobrepasar la capacidad de carga máxima de sus unidades; llevar consigo la lona protectora contra derrames de residuos evitando así la suciedad y contaminación en la vía pública. Evitar también el acompañamiento de menores de edad tanto en el interior como en el exterior de las unidades recolectoras.

Observar estas y otras medidas, además de tramitar la renovación de permisos y engomados, permitirá a Ecología "un control ordenado del servicio y garantizar que la recolección se realice de forma segura y responsable, siempre con cercanía a la gente que habita en las colonias y brindando atención directa a las necesidades de la población".

Luna Barrios mencionó que el área a su cargo ya cuenta con una Unidad Ecológica Móvil que hace recorridos diarios por toda la demarcación para identificar prácticas ciudadanas que van en contra el entorno natural y otras que involucren al propio padrón de recolectores, referentes al depósito y/o a la separación de residuos en predios particulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nueva tarifa de $13.50 a partir del viernes 16 de enero
    Nueva tarifa de $13.50 a partir del viernes 16 de enero

    Nueva tarifa de $13.50 a partir del viernes 16 de enero

    SLP

    Pulso Online

    Además de la tarifa general, se mantendrán montos diferenciados: $12.50 en la modalidad de prepago y $6.75 en tarifa especial.

    Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta
    Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta

    Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta

    SLP

    Leonel Mora

    El programa 'Contribuyente Cumplido' premia a los contribuyentes y fomenta el pago puntual del impuesto predial en Soledad.

    Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM
    Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM

    Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM

    SLP

    Redacción

    Sostuvo que la inversión de la armadora fortalece la cadena automotriz y el empleo en San Luis Potosí

    Rector de la UASLP ve rarezas en caso de su homólogo en Campeche
    Rector de la UASLP ve rarezas en caso de su homólogo en Campeche

    Rector de la UASLP ve rarezas en caso de su homólogo en Campeche

    SLP

    Redacción

    Zermeño Guerra advierte sobre posibles consecuencias de vulnerar la autonomía universitaria