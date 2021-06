Reconoce Aarón Edmundo Castro alza en muertes violentas de mujeres

El vicefiscal Aarón Edmundo Castro, informó que aunque en 2020 se registró una disminución en el número de muertes violentas de mujeres, probablemente relacionada con el Covid-19, para este 2021 se tiene un incremento en la cifra, tanto en los casos donde los decesos se clasifican como feminicidios como en los que son homicidios dolosos.

Detalló que la semana pasada sucedieron cuatro hechos de este tipo y que en la madrugada de este martes 22 de junio un hombre presuntamente asesinó a su propia madre, a su hermano e intentó matar a la pareja de éste último, sujeto que fue detenido e ingresado al penal de La Pila.

De igual forma, Castro Sánchez recordó que en días pasados se encontró muerta a una joven dentro de una casa habitación y se trabaja con la familia para obtener su identificación.

Agregó que en Ciudad Valles ocurrió otro evento donde mataron a una mujer; sin embargo, aún no se tienen datos completos de su identidad, pero se trabaja en ello.

El vicefiscal explicó que aunque, por protocolo, toda muerte violenta de mujer se clasifica, de entrada, como feminicidio, esto no significa que al final el caso se quede así, pues especialmente este año se han tenido hechos en los que la delincuencia organizada mata a varias personas, incluyendo una o dos mujeres por evento y en esos casos los decesos no se configuran como feminicidios.

Sobre el caso de los policías desaparecidos en límites con Zacatecas

Por otro lado, sobre el caso de los policías estatales desaparecidos desde el pasado fin de semana en los límites entre Salinas, Santo Domingo y Zacatecas, Aarón Edmundo Castro admitió que aún se desconoce su ubicación.

Sin embargo, dijo que hay un "gran operativo" desplegado de la policía de investigación y en coordinación con la Fiscalía de Zacatecas, por lo que es posible que este martes o el miércoles 23 se tengan resultados que puedan brindar líneas más firmes sobre el paradero de estos elementos.