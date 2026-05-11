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Reconoce Ayto. labor de madres trabajadoras

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Reconoce Ayto. labor de madres trabajadoras

En Soledad, el gobierno municipal reconoce que detrás de cada servicio, atención y acción cercana a la ciudadanía, existen mujeres que todos los días hacen equipo con sus familias para sacar adelante a su hogar y también contribuir al bienestar colectivo. 

Este Día de las Madres, el Ayuntamiento refrenda su admiración y respeto hacia todas las madres trabajadoras que, con sensibilidad, valentía y entrega, son ejemplo de lucha, unidad y amor incondicional para las nuevas generaciones y para toda la población soledense.

Desde antes del amanecer y hasta entrada la noche, cientos de madres trabajadoras del Ayuntamiento de Soledad entregan su esfuerzo para servir cerca de las familias, mantener en funcionamiento los servicios públicos y fortalecer la atención a 

la población.

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En el marco del Día de las Madres, el presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz reconoce la dedicación, fortaleza y compromiso de mujeres que además de desempeñar una labor esencial para el municipio, también sostienen y guían a sus hogares con amor y sacrificio.

Entre ellas está Alma Karina, trabajadora del área de Aseo Público en el servicio de recolección de residuos, quien 

diariamente recorre calles, colonias y comunidades con la misión de mantener limpio el municipio y contribuir a una mejor calidad de vida para las familias soledenses. 

Madre soltera, sostén principal de su hogar y ejemplo de esfuerzo, comparte jornadas que en ocasiones comienzan a las 6 de la mañana y concluyen hasta la noche, sin dejar de cumplir también con sus responsabilidades en casa.

"Entre el trabajo, la casa, el kinder, las escuelas y todo eso, es un reto muy grande, demasiado grande, pero tenemos que echarle ganas para cumplir tanto en el trabajo como en casa", expresó.

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