Reconoce Azuara evidente fractura por control del PAN-SLP

Las tensiones internas en el Partido Acción Nacional (PAN) volvieron a colocarse sobre la mesa, luego de que se cuestionara al diputado federal David Azuara Zúñiga sobre las negociaciones que ya se mueven rumbo a 2027 y la división evidente entre dos grupos dentro del partido.

Aunque el legislador insistió en que no es momento de hacer política electoral, reconoció que existe un proceso de diálogo abierto con la dirigencia nacional, en medio de un escenario marcado por fracturas internas y disputas por el control del partido en San Luis Potosí.

Azuara Zúñiga aseguró que, tras la más reciente visita del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, se mantiene una comunicación constante entre el Grupo Parlamentario y el Comité Ejecutivo Nacional.

Según relató, fue el propio Romero Herrera quien instruyó a la presidenta del comité directivo estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, a buscar a distintos liderazgos con el objetivo de reconstruir la unidad interna, un acercamiento que comenzó a finales del año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese intento por recomponer al PAN, el diputado federal dijo que la unidad debe construirse con piso parejo y con una visión enfocada en el estado, postura que, dijo, es compartida por figuras de su grupo como Lidia Argüello, el exlegislador Héctor Mendizábal y la diputada federal Nubia Iris Castillo.

Azuara sostuvo que escuchar a quienes piensan distinto es una condición al reconocer que dentro del partido no hay verdades absolutas y que él mismo ha estado en ambos lados de las disputas internas.

Sobre el proceso electoral de 2027, el legislador evitó definiciones y admitió que aún no sabe si participará como candidato para la alcaldía de San Luis Potosí.

Reiteró que su militancia no depende de una candidatura, pues aseguró haberse afiliado por convicción ideológica, aun cuando ha tenido desacuerdos con la narrativa y la conducción interna del partido en distintos momentos.

LEA TAMBIÉN México debe evitar guerra de aranceles: David Azuara Podría perjudicar al país y a SLP, dice el diputado federal

Aparte, Lidia Argüello Acosta, exaspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el partido enfrenta un escenario complicado que no solo responde al contexto nacional, sino a la forma en que actualmente se conduce su dirigencia estatal.

Desde su perspectiva, Acción Nacional no muestra señales claras de estar preparándose para una contienda que, anticipó, será particularmente difícil.

Señaló que el próximo proceso electoral podría desarrollarse bajo una reforma electoral que, de concretarse como se ha planteado, representaría un retroceso.

Consideró que el país podría regresar a condiciones similares a las de los años ochenta y noventa, cuando prevalecía un sistema dominado por un partido hegemónico, lo que obligaría a la oposición a competir en un terreno aún más adverso.

Al referirse al desempeño del PAN en el ámbito estatal, la ex aspirante reconoció que desconoce por completo el plan de trabajo del Comité Directivo Estatal, encabezado por la senadora Verónica Rodríguez Hernández, lo que, dijo, le impide anticipar si al partido le esperan buenos o malos resultados en 2027.

Sin embargo, su señalamiento apunta a una falta de rumbo visible, en un momento en el que, afirmó, el partido debería estar concentrado en una estrategia clara.

Aunque se dijo separada de la vida activa del PAN, Argüello Acosta negó haber planteado su renuncia a la militancia. Aclaró que su vínculo con el partido no depende de la actual dirigencia, sino de una convicción personal adquirida desde hace muchos años.