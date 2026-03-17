logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

La reforma fue aprobada hoy con el voto en contra principalmente del PAN

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 17, 2026 04:08 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Impedir o limitar el acceso a la interrupción legal del embarazo ya es considerado una forma de violencia contra los derechos reproductivos en San Luis Potosí, tras la aprobación de una reforma por parte del Congreso del Estado.

El cambio incorpora de manera explícita este servicio dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que obliga a las instituciones a garantizar su acceso en condiciones seguras y dentro de lo que establece la ley.

Hasta antes de esta modificación, la legislación no reconocía de forma directa el aborto legal como parte de los derechos reproductivos, una omisión que, en la práctica, podía traducirse en trabas para acceder a servicios de salud.

La reforma también amplía la atención a víctimas de delitos sexuales. A partir de ahora, las autoridades deberán canalizar a servicios médicos para la interrupción del embarazo no solo en casos de violación, sino también cuando se trate de estupro, inseminación artificial indebida o la implantación de un óvulo fecundado sin consentimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Persiste desinformación y falta de clínicas para aborto seguro: FMV

Cuestionan las recientes declaraciones de Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres

El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor y cinco en contra, estos últimos de legisladores del PAN, así como de representantes del PRI y el Partido Verde. Con esta modificación, el Congreso ajusta el marco legal estatal a los criterios actuales en materia de derechos reproductivos y la obligación institucional de garantizar el acceso efectivo a estos servicios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reconoce Congreso derecho al aborto seguro
Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma fue aprobada hoy con el voto en contra principalmente del PAN

Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas
Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas

Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Héctor Serrano Cortés señala que el diseño se realiza con asesoría de la SCJN

Van más de 20 mil hectáreas consumidas por incendios: PC
Van más de 20 mil hectáreas consumidas por incendios: PC

Van más de 20 mil hectáreas consumidas por incendios: PC

SLP

Redacción

Se informó que suman 53 siniestros forestales en esta temporada

Jubilados del PJE reclaman actualización de pensiones
Jubilados del PJE reclaman actualización de pensiones

Jubilados del PJE reclaman actualización de pensiones

SLP

Samuel Moreno

La protesta se realizó este martes en las inmediaciones e la Ciudad Judicial