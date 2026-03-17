Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

Impedir o limitar el acceso a la interrupción legal del embarazo ya es considerado una forma de violencia contra los derechos reproductivos en San Luis Potosí, tras la aprobación de una reforma por parte del Congreso del Estado.

El cambio incorpora de manera explícita este servicio dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que obliga a las instituciones a garantizar su acceso en condiciones seguras y dentro de lo que establece la ley.

Hasta antes de esta modificación, la legislación no reconocía de forma directa el aborto legal como parte de los derechos reproductivos, una omisión que, en la práctica, podía traducirse en trabas para acceder a servicios de salud.

La reforma también amplía la atención a víctimas de delitos sexuales. A partir de ahora, las autoridades deberán canalizar a servicios médicos para la interrupción del embarazo no solo en casos de violación, sino también cuando se trate de estupro, inseminación artificial indebida o la implantación de un óvulo fecundado sin consentimiento.

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El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor y cinco en contra, estos últimos de legisladores del PAN, así como de representantes del PRI y el Partido Verde. Con esta modificación, el Congreso ajusta el marco legal estatal a los criterios actuales en materia de derechos reproductivos y la obligación institucional de garantizar el acceso efectivo a estos servicios.