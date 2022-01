Reconoce Enrique Galindo que patrullas costaron 203 millones de pesos y no 160

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos precisó este miércoles que 203 millones de pesos es el monto correcto del contrato de arrendamiento de las nuevas patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no 160 millones como señaló el lunes que se dio el banderazo de salida a las unidades.

Aseguró que no hay nada oculto ni ilegal en el contrato, sino que simplemente se trató de "una imprecisión, que hoy aclaro con mucho gusto".

De la definición del proveedor de las patrullas, dijo que estuvo a cargo de un Comité de Adquisiciones en el que participan regidores de diferentes partidos políticos e incluso representantes de sectores sociales como el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

"Así está previsto en la Ley. No es una asignación directa. Así se llama, pero no es que yo la decida. Insisto, no hay nada ilegal o irregular. Soy un alcalde transparente, abierto. Pude haber tenido una imprecisión, pero me disculpo con la ciudadanía; son cosas que pueden suceder", declaró.

Insistió en que el contrato es ventajoso para el Ayuntamiento, sobre todo en comparación con el esquema que se manejó el trienio pasado, y dijo comprometerse a que los medios conozcan a fondo el contrato, el cual no se piensa ocultar.

Entre las ventajas con el arrendamiento anterior, Galindo Ceballos ha destacado que el contrato deja cubierto el mantenimiento de todo tipo, el pago de seguros, la reposición de las unidades que lleguen a sufrir daño, y que al final del plazo de 34 meses, aproximadamente, las patrullas pasarán a ser propiedad municipal.

El alcalde dijo que en el caso de que el proveedor quedará mal en algún aspecto, "hay garantías, fianzas y manera de rescindir el contrato si es que nos falla".

Pidió, en cambio, "disfrutar las buenas noticias, que la ciudad al fin tenga patrullas después de seis meses y que éstas vengan con alta tecnología", concluyó el presidente municipal.