Reconoce F. Rico derrota en el SNTE

El excandidato a la gubernatura del Estado, Francisco Javier Rico Ávalos, reconoció su derrota en la elección de la nueva directiva de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y aseguró que se sumará a trabajar con el candidato de la Planilla Naranja, Juan Carlos Bárcenas, a quien reconoció como el ganador de la contienda.

En una rueda de prensa en el centro de la ciudad, dijo que el magisterio ganó por la elección democrática , y por el voto libre y secreto, y los que participaban sabían que ganarían o no, y esa debe ser una postura a entender para unificar al magisterio.

Aseguró que su participación no obedecía a resentimiento o sentimiento negativo, sino por la democratización.

Así, reconoció que el nuevo secretario general será el maestro Juan Carlos Bárcenas, luego de una elección en la que participaron siete planillas, de las cuales la Naranja salió triunfante.

Dijo que sin embargo, la gran mayoría de votos no fue por la Naranja, y esa condición llama a que la nueva directiva sea incluyente.

"Los números indican que las cosas no están bien en el sindicato, y sí me voy a unir al trabajo del maestro Bárcenas, no abandonaré la confianza de los maestros y sobre todo de los que menos ganan".

Dijo que se encuentra contento y sólido, pero sobre todo convencido por la lucha de la democratización .