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Reconoce Morena pugna interna ante proceso electoral

Desde portales y publicaciones digitales se ataca a Rita Ozalia Rodríguez

Por Ana Paula Vázquez

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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Reconoce Morena pugna interna ante proceso electoral

Morena reconoció la existencia de diferencias internas en San Luis Potosí, luego de los señalamientos sobre una presunta campaña en redes sociales y portales digitales contra la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, en un contexto donde distintos perfiles han comenzado a posicionarse rumbo a la elección por la gubernatura de 2027.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, el diputado Roberto García Castillo, señaló que, aunque no tienen revisado el origen de estas publicaciones, al interior del movimiento las diferencias deben resolverse mediante diálogo, consenso y por la vía interna, al recordar que los estatutos partidistas prohíben hablar mal de compañeros 

y compañeras.

Las declaraciones surgieron luego de que se cuestionó la presunta difusión de contenidos atribuidos a perfiles y espacios vinculados al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, militante de reciente afiliación al partido, quien en semanas recientes ha incrementado su presencia en distintas regiones del estado mediante encuentros con simpatizantes y actividades de su fundación.

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García Castillo reconoció que en el partido pueden existir posturas distintas ante la cercanía del proceso electoral; sin embargo, insistió en que estas no deben traducirse en ataques, descalificaciones o campañas de desprestigio contra integrantes del mismo movimiento. 

El pronunciamiento ocurre en la antesala de la disputa interna por la candidatura a la gubernatura, donde ya comienzan a perfilarse actores políticos con aspiraciones visibles. En ese contexto, la dirigencia estatal ha insistido en que cualquier aspiración deberá construirse bajo los principios del partido y con trabajo cercano a la población.

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