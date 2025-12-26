Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

El Gobierno del Estado realizó una ceremonia de reconocimiento al mérito penitenciario para custodias y custodiosdel sistema estatal, en un acto encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó la autoridad en un comunicado.

Durante el evento, se destacó el desempeño del personal adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, al considerar que su labor es parte central del funcionamiento del sistema penitenciario. En su mensaje, Juárez Hernández señaló que 2025 implicó retos operativos para el área y subrayó la importancia de mantener estabilidad, control y respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios.

Por su parte, la directora de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, indicó que el reconocimiento busca visibilizar el trabajo cotidiano del personal penitenciario en el mantenimiento del orden y la operación regular de los centros.

Las autoridades entregaron reconocimientos por trayectoria y resultados a los siguientes elementos: Osvaldo Flores Hernández, Adolfo Moreno Campos, César Espinosa Rodríguez, Carlos Castillo Otero, Juan Carlos Pérez Alfaro, Trinidad Teresa Araiza Sierra, Luz Irene Gallardo Martínez, Angélica Méndez Olmos, Mayra Martínez Galván y Luis Alberto Macías Sánchez.