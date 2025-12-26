logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

Autoridades estatales entregaron reconocimientos

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 03:15 p.m.
A
Reconocimiento a custodios penitenciarios

Reconocimiento a custodios penitenciarios

El Gobierno del Estado realizó una ceremonia de reconocimiento al mérito penitenciario para custodias y custodiosdel sistema estatal, en un acto encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del EstadoJesús Juárez Hernández, informó la autoridad en un comunicado.

Durante el evento, se destacó el desempeño del personal adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, al considerar que su labor es parte central del funcionamiento del sistema penitenciario. En su mensaje, Juárez Hernández señaló que 2025 implicó retos operativos para el área y subrayó la importancia de mantener estabilidad, control y respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios.

LEA TAMBIÉN

Cesan a director del penal en Rioverde tras agresión a interno (video)

Desde ayer, otros custodios también fueron cesados de sus funciones

Por su parte, la directora de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, indicó que el reconocimiento busca visibilizar el trabajo cotidiano del personal penitenciario en el mantenimiento del orden y la operación regular de los centros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades entregaron reconocimientos por trayectoria y resultados a los siguientes elementos: Osvaldo Flores Hernández, Adolfo Moreno Campos, César Espinosa Rodríguez, Carlos Castillo Otero, Juan Carlos Pérez Alfaro, Trinidad Teresa Araiza Sierra, Luz Irene Gallardo Martínez, Angélica Méndez Olmos, Mayra Martínez Galván y Luis Alberto Macías Sánchez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP
Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

SLP

Redacción

Autoridades estatales entregaron reconocimientos

Galindo asegura saldo blanco en la capital
Galindo asegura saldo blanco en la capital

Galindo asegura saldo blanco en la capital

SLP

Redacción

El Ayuntamiento reportó decomisos de pirotecnia, remisiones cívicas y atención de incidentes durante las festividades

Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala
Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

SLP

Redacción

Reportan labores preliminares en entronques de Matehuala y Villa Hidalgo

Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua
Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua

Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua

SLP

Ana Paula Vázquez

La dependencia federal recordó que la evaluación de proyectos se realiza con base en criterios técnicos y de beneficio social