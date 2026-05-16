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Reconocen persistencia de tiraderos clandestinos

Por Rolando Morales

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Reconocen persistencia de tiraderos clandestinos

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, reconoció que en la capital aún persisten tiraderos clandestinos, principalmente en la zona norte de la ciudad, donde además se registra la quema de basura por parte de personas dedicadas a la pepena.

Lo anterior luego de que habitantes de la colonia Mártires de la Revolución, denunciaran la presencia de acumulación de residuos y quema de desechos durante las noches sobre avenida de las Torres, situación que, señalaron, también involucra a carretoneros que depositan basura en el lugar.

Mendieta Rivera admitió que la zona norte continúa siendo "la de mayor conflicto" en el manejo de residuos sólidos urbanos y explicó que las personas que realizan pepena suelen incendiar la basura para facilitar la extracción de metales o disminuir el volumen de los desechos.

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