Reconstruyen caja de válvulas en el Barrio de Tlaxcala

El organismo operador de agua, Interapas informó que llevó a cabo la reconstrucción total de una caja de válvulas sobre la avenida de La Paz, en el barrio de Tlaxcala, como parte de los trabajos de mantenimiento a la red de agua potable en esta zona de la ciudad.

Las labores incluyeron el retiro de la estructura que presentaba daños, la instalación de un nuevo soporte y la elaboración de una losa mediante trabajos de cimbrado y colado, con el fin de garantizar mayor resistencia y evitar fallas futuras en la infraestructura.

Al tratarse de una vialidad con alta circulación vehicular, el área permanecerá señalizada y con resguardo por un periodo aproximado de 20 días, tiempo necesario para que el concreto alcance el fraguado adecuado y se prevengan hundimientos una vez reabierta al tránsito.

De manera paralela, el organismo concluyó la construcción de un nuevo brocal y la colocación de tapa en un pozo de visita ubicado en el cruce de avenida de las Torres y Gudelia Morales, en la colonia El Paseo.

En este punto también se mantendrá la señalización correspondiente durante más de dos semanas para asegurar la correcta resistencia del material, especialmente ante el paso de transporte público y vehículos pesados.