Recortan becas a pasantes de salud en 50%

Mientras el recorte de becas –que iniciará en agosto próximo- a pasantes afectó de manera mínima a estudiantes de la Facultad de Medicina de la UASLP, los alumnos de la Facultad de Enfermería y Nutrición de esa casa de estudios, registraron disminución de 50% para el alumnado de la primera profesión y 100% para los nutriólogos.

En semanas anteriores, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), anunció que, para este año hubo una reducción de 50% en los recursos destinados a becas para pasantes en diferentes áreas de salud, entre ellas medicina, enfermería y nutrición.

Claudia Elena González Acevedo, directora de la Facultad Enfermería y Nutrición, asumió que el sector más afectado por la determinación federal, es la población residente en localidades alejadas de las zonas conurbadas, pues el trabajo de todos los estudiantes era de vital importancia.

La directiva desglosó que 100 estudiantes de nutrición llevan a cabo labores en instituciones de la SSA, por lo cual, solo se quedarán 50; en tanto, 55 futuros nutriólogos dejarán de acudir a las prácticas.

Comentó que "no hay manera" de cómo decirle al estudiantado de servicio social que acuda a esas localidades si no traen consigo un ingreso monetario, dado que la situación socioeconómica de nutrición y enfermería no es de las mejores.

"En el caso de San Luis Potosí, porque cada estado lo maneja diferente (...) En San Luis Potosí nos dio un 50% de reducción (de enfermería), que es bastante para nosotros, y de nutrición 100 por ciento de reducciones".

Aparte, Alejandro Javier Zermeño Guerra, director de la Facultad de Medicina, refirió que 120 alumnos se encuentran en servicio social en tres modalidades –comunitaria, investigación y vinculación- por ende, a partir de agosto próximo 15 de ellos ya no tendrán el apoyo.