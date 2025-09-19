logo pulso
Recuerdan carencias de Bomberos a propósito del 19-S

Las limitaciones de personal y unidades han reducido hasta un 50% su capacidad de respuesta, dice Adolfo Benavente

Por Samuel Moreno

Septiembre 19, 2025 01:42 p.m.
A
Adolfo Benavente / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Adolfo Benavente / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Con motivo del reciente Simulacro Nacional 2025, también aplicado en San Luis Potosí, el Honorable Cuerpo de Bomberos reiteró las carencias que enfrenta para responder con eficiencia ante situaciones de riesgo real.

La corporación opera con limitaciones de personal y unidades con antigüedad considerable, lo que ha reducido hasta en un 50 por ciento su capacidad de respuesta en algunos municipios de la entidad.

El comandante Adolfo Benavente, explicó que para alcanzar una cobertura plena se necesita la contratación de al menos 36 elementos adicionales, quienes tendrían que ser capacitados y equipados para integrarse a las labores de auxilio. Aunado a ello, destacó la necesidad de mejorar las prestaciones salariales y la seguridad social de los bomberos en activo, condiciones que hoy siguen siendo limitadas.

En cuanto al parque vehicular, el jefe de la corporación reconoció que varios camiones y unidades de respuesta ya presentan fallas derivadas de su antigüedad, lo que compromete la operatividad durante emergencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La falta de recursos también se ha reflejado en la imposibilidad de atender accidentes en municipios más alejados, como Santa María del Río, Tierra Nueva o zonas de la carretera a Matehuala, particularmente en el tramo de Villa de Arista.

No obstante, subrayó que cuando está en riesgo la vida de una persona, la corporación acude de inmediato sin importar la distancia.

