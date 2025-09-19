"PAN y MC no defienden al comercio establecido", reclama Cedillo

La empresaria Alejandrina Cedillo Campos pidió a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) que soliciten a sus regidores en el Cabildo de San Luis Potosí un informe sobre las acciones tomadas ante el incremento del comercio informal en el Centro Histórico.

Cedillo lanzó la petición a los regidores panistas Alejandro Fernández Hernández y Rodolfo Edgardo Jasso Puente, así como a la regidora de MC, Beatriz Adriana Urbina Aguilar, quienes integran la Comisión de Comercio del Ayuntamiento.

Afirmó que no han defendido los intereses del comercio establecido y que han respaldado decisiones del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

“No, nos representa, ya que se han dedicado a ser aplaudidores del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y están a favor de la ilegalidad apoyando al comercio informal, poniendo en una grave crisis económica y social al Comercio Establecido”, expuso.

De acuerdo con la empresaria, la presencia de vendedores ambulantes ha generado problemas como la obstrucción de calles, acumulación de basura, riesgos sanitarios por la venta de productos sin regulación y peligros de seguridad debido al uso de tanques de gas en vía pública.

También advirtió que los comerciantes establecidos enfrentan pérdidas económicas, además de que el libre tránsito por calles como Hidalgo, una de las más representativas del Centro Histórico, se ha visto limitado por la expansión del ambulantaje.

Cedillo pidió a la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández y al diputado Marco Gama Basarte que revisen la actuación de los regidores de la Comisión de Comercio y que definan medidas para atender la problemática, al considerar que el comercio informal impacta directamente en la economía local y en la convivencia en el primer cuadro de la ciudad.