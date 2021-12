Recurrirá Guajardo a la Sala Superior del TEPJF por reducción de sueldo

Luego que la Sala Regional Monterrey del TEPJF ratificó la decisión del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Rubén Guajardo Barrera, diputado del PAN, anunció que recurrirá a la Sala Superior del máximo tribunal electoral mexicano.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que fue correcto que el TEE desechara el juicio del panista en contra del 10% de la disminución salarial en el Congreso del Estado, debido a que realizó el trámite de forma extemporánea.

En entrevista, el también coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que independientemente de si tiene o no la razón en el asunto, le interesa que la Sala Superior entre al fondo del asunto.

Dijo que su impugnación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no ha generado diferencias al interior del Congreso del Estado, dado que todos sus compañeros son respetuosos y entienden que cada diputado tiene su propia agenda específica.

Cuestionado sobre si puede considerarse una necedad el seguir con la cadena impugnativa, respondió que lo que más le interesa es conocer "qué dice un juzgado en el tema electoral. La verdad me interesa que entre al fondo (...) si no, no pasa nada. Al final yo agoto las instancias como toda materia jurisdiccional".