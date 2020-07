Recurso de Interapas va a casa de funcionario

Mientras el director del Interapas aseguraba a la prensa que fue necesario despedir a todo el personal de la Unidad de Transparencia "para limpiar la casa" de conductas omisas e indeseables, vecinos de uno de sus colaboradores denunciaban con fotografías que operarios en una camioneta del organismo llevan materiales de construcción al domicilio del servidor público y realizan obras no hidráulicas en el inmueble

En una rueda de prensa, José Luis Mendoza Pérez y otras dos colaboradoras de la Unidad de Transparencia del Interapas acusaron al alcalde por el despido de la totalidad del personal en esa área.

Mendoza Pérez alegó que se les ordenó evitar brindar información al público en donde se involucrara a empresarios, abogados y otros usuarios relevantes.

Más tarde, el director del organismo, Fermín Purata Espinoza, explicó a reporteros que "las personas que han salido del organismo ha sido porque en determinado momento o fueron omisos o incurrieron en algún tema que estamos tratar de erradicar".

De acuerdo al titular de Interapas, lo que se hace actualmente dentro del organismo es "limpiar la casa" y no hay ningún tipo de corrupción. Precisó que el ex titular de Transparencia dejó de laborar en el organismo desde el primero de junio, luego de una investigación previa que se realizó al ex trabajador y el motivo por el cual la persona salió de organismo, es porque incurrió en conductas como "abuso de funciones, abuso de confianza, sustracción de documentos, desacato, utilización indebida del puesto, entre otros", concluyó.

En tanto, vecinos de la privada de García Diego 735 denunciaron en redes y con fotografías, en fechas recientes y ayer mismo, de cuadrillas de personal del Interapas que llevan materiales y realizan obras no hidráulicas en el interior 19, que señalan como domicilio del titular de la Unidad de Auditoría y Control del organismo.

Contactados por este medio, señalaron con prueba gráfica que un integrante de la cuadrilla pegaba ladrillos para elevar bardas de la casa. Narraron que hace algunas semanas, de la misma forma acarrearon material para construir dos pasos de rodada para vehículos en el frente.

"Ha sido trabajo hormiga, vienen camionetas a descargar material y después llegan las cuadrillas a hacer trabajos de albañilería; como el domicilio está en privada se confía a que nadie se da cuenta", explicó uno de ellos.

En el exterior del domicilio estuvo estacionada una camioneta del organismo operador que llevó materiales, a operarios y equipos para la obra (con información de Imelda Hernández).