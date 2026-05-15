Redefine K. Castrejón el nepotismo

Aunque el Partido Verde (PVEM) aseguró estar en contra del nepotismo, su dirigencia nacional abrió la puerta para que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, busque la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del partido, afirmó que las encuestas favorecen a la legisladora y sostuvo que una eventual postulación no podría considerarse nepotismo porque "sería el pueblo" quien decida en las urnas.

La postura del Verde contrasta con el discurso impulsado a nivel nacional por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han insistido en rechazar las candidaturas de familiares de gobernantes en funciones. Aun así, Castrejón defendió que competir en una elección popular no entra dentro de esa definición y adelantó que Ruth González se perfila como la principal carta del partido en San Luis Potosí.

"Las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González Silva cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado. Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo", publicó la dirigente nacional en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró la dirigente que el PVEM comparte la postura contra el nepotismo e insistió en diferenciar entre asignar cargos públicos a familiares y participar en una elección constitucional.

El posicionamiento de Castrejón coincide con el discurso

que previamente ha sostenido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha defendido públicamente la posibilidad de que su esposa compita por la gubernatura.