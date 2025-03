Morena optó por el bien mayor: Roberto García

El diputado Roberto García Castillo, coordinador parlamentario de Morena, señaló que el voto a favor por parte de la bancada guinda en el Congreso del Estado a la minuta de reforma federal en materia de nepotismo para aplicarse hasta 2030, fue por el bien mayor, para que la reforma quedara aprobada.

Esto, a pesar de las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde y la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez, de aplicar la ley a partir de 2027.

“Privilegiamos el bien mayor que era que quedara aprobada esta reforma, de igual manera decirles que por parte de nuestro partido, ya lo anunció nuestra presidenta Luisa Alcalde, para nosotros todos los aspirantes que queramos participar va a ser aplicable a partir de 2027”, señaló.

García Castillo declaró que como legisladores y representantes del pueblo, deben pensar siempre en el bien mayor, pues nadie había propuesto antes la prohibición al nepotismo hasta que lo planteó Morena.

“Cumpliendo no tanto por ley, sino por moral y por buena fe que tenemos nosotros de acercarnos a la ciudadanía. No lo pide la presidenta, no lo pide un partido político, esto lo exige el pueblo”, afirmó el diputado morenista.