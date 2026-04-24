Reforma electoral no era necesaria

No era tiempo de una reforma electoral, porque una decisión de esa naturaleza tiene que hacerse de fondo, acordando con todas las partes involucradas, pero lo que urge ahora es que los tres órdenes de gobierno propicien condiciones de crecimiento del país, advirtió la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.

Aseguró que la reforma electoral tiene que ser una actividad legislativa de revisión de fondo, siempre y cuando incluya a todas las partes involucradas, de manera que realmente tenga el efecto que se persigue.

Comentó que no es oportuna la reforma en muchos aspectos, ejemplo aquello que implica el hecho de que el Instituto Nacional Electoral ya está consolidado y ha hecho un excelente trabajo en más de 30 años.

Dijo que no hay un pronunciamiento que refiera que esté todo mal, pero sí el hecho de que todo debe estar consultado con las partes que finalmente deben intervenir en la reforma, por formar parte de su condición de operadores del sistema electoral o en su caso, participantes ciudadanos o ciudadanos a quienes involucra directamente el resultado de la reforma.

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Observó que se tiene que detonar primero el crecimiento de los tres órdenes de gobierno, por ejemplo para la parte competitiva de la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Precisó que no es cualquier cosa reformar el sistema electoral, por lo que Coparmex mantiene su postura de no avalar la propuesta original.