"Reforma judicial nos afectará a todos en lo cotidiano", dice Galindo

Sobre la recién aprobada Reforma Judicial, el alcalde Enrique Galindo Ceballos advirtió que se trata de "un cambio de paradigma" que, en el fondo, nos afectará a todos en lo cotidiano.

En entrevista, el edil comentó que "habrá un cambio de paradigma en México en términos generales. Si algo no se ha dicho respecto a lo que implica la reforma judicial, es que afectará a cosas muy cotidianas. El debate estuvo muy alto. En las últimas 48 horas se centró en quién iba a fallar y quién no, pero el debate nunca se centró en lo cotidiano".

Advirtió que, entre otras cosas, "aquí en San Luis capital podrá llegar a ser juez o magistrado quien sea más popular, no quien esté más capacitado, aunque esto pasa en todo, incluso con los alcaldes que pueden ser muy populares pero no muy capaces. Pasa con los diputados. Pasa con todos. Es decir: Se abre una puerta muy grande para algo muy técnico".

Galindo Ceballos mencionó que cuenta con amigos que tuvieron que acumular 25 o 30 años de experiencia y preparación técnica para poder convertirse en magistrados federales o en ministros de la Suprema Corte y dijo que ahora, con la reforma, toda esa experiencia se podría perder.

"Los juzgadores, aquí en San Luis, en lo cotidiano, en asuntos de divorcio o desalojos por ejemplo, se van a guiar con otras razones y no las jurídicas o técnicas, para juzgarte. O controversias entre estados de la Federación, ¿Quién las va a resolver?... El más popular. No el que sea técnicamente más solvente. Eso es preocupante y delicado", agregó.

"Quienes nos formamos en una escuela tradicional de Derecho, que entendemos muy bien la materia, el equilibrio de los poderes, su separación y autonomía, pues vemos que hoy estamos viviendo algo distinto. No sé si es retroceso o no, pero sí es un cambio de régimen que va a impactar en lo cotidiano. No estamos viendo el fondo de la reforma", concluyó.