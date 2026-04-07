Reforma obliga a erradicar la discriminación

En medio de la exigencia por erradicar la violencia y la desigualdad en los centros de trabajo, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, dio luz verde a una reforma legal que busca obligar a empleadores a prevenir, atender y sancionar la discriminación y el acoso, particularmente contra mujeres.

El dictamen aprobado modifica el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la entidad, a partir de una iniciativa presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, con la intención de cerrar vacíos legales en materia de protección laboral.

La presidenta de la comisión, Ma. Sara Rocha Medina, advirtió que no basta con reconocer derechos en el papel, por lo que la reforma plantea mecanismos concretos para garantizar ambientes laborales seguros, libres de hostigamiento y con condiciones de igualdad.

Entre las medidas contempladas se encuentran la implementación obligatoria de protocolos de actuación, campañas informativas y programas de capacitación, así como esquemas de atención que permitan responder de manera efectiva ante denuncias de acoso o discriminación.

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Además, el dictamen pone énfasis en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, como trabajadores del campo, personas migrantes, con discapacidad y de comunidades indígenas o afromexicanas, quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión. La propuesta será turnada al Pleno del Congreso del Estado para su eventual aprobación.