Reforma sí tocaría pensiones de exfuncionarios, dice Arreola

Las pensiones de exrectores, exfuncionarios y de personal de organismos públicos en San Luis Potosí quedarían bajo revisión tras la reforma constitucional que fija nuevos topes, sin contemplar excepciones ni perfiles específicos y con aplicación en los tres niveles de gobierno.

El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, afirmó que el ajuste será general y no dirigido a casos particulares, al precisar que la revisión dependerá de la información que proporcione la Secretaría de Finanzas sobre pensiones que superen el nuevo límite.

El legislador señaló a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como uno de los casos donde se requiere claridad, al cuestionar la falta de transparencia en pensiones, particularmente de exrectores. "Yo quisiera primero saber cuántas pensiones y cuánto nos cuestan... pero no salen a dar la cara desde la universidad", declaró.

Advirtió que estos pagos no siempre son visibles en el gasto público directo, ya que pueden encontrarse en fideicomisos, órganos desconcentrados y otros esquemas administrativos.

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La reforma establece que ninguna pensión podrá exceder la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal o estatal y será obligatoria a nivel federal, estatal y municipal. De acuerdo con Arreola Mallol, entrará en vigor tras su declaratoria constitucional y deberá aplicarse en el siguiente ejercicio fiscal, lo que obligará a entes públicos a ajustar sus esquemas de pensiones.

Finalmente, el legislador sostuvo que, al tratarse de una reforma constitucional, no proceden amparos para evitar su aplicación, como ocurría anteriormente con algunos funcionarios que buscaban mantener sus prestaciones. "Contra la Constitución no te puedes amparar. ¿Qué culpa tiene el pueblo de San Luis Potosí de estar manteniendo toda esta burocracia que ya ni trabaja?", afirmó, al señalar que el cambio busca cerrar la vía legal que permitía conservar pensiones por encima de los nuevos límites.