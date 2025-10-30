Reforzarán "Escudo Urbano" en bancos y cajeros automáticos

Se reforzarán los operativos de vigilancia en zonas bancarias y cajeros automáticos, principalmente durante los días de mayor movimiento económico como las quincenas, el 'Buen Fin' y la temporada navideña, cuando incrementan las transacciones en efectivo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal de San Luis Potosí, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Explicó que estas acciones forman parte del operativo 'Escudo Urbano', una estrategia permanente basada en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, la cual identifica a los cajeros automáticos como los puntos donde la población se siente más vulnerable ante la delincuencia. Con base en esa información, se determinan horarios y zonas de mayor riesgo para establecer presencia policial preventiva.

Villa Gutiérrez detalló que la corporación busca anticiparse a los momentos en que la ciudadanía realiza movimientos financieros importantes, con el fin de reducir la posibilidad de asaltos o robos a cuentahabientes. Además, señaló que la vigilancia también se ha fortalecido en el sistema de transporte público, considerado otro de los sectores con alta incidencia delictiva.

Las declaraciones del jefe policiaco se dieron tras el reciente asalto ocurrido en Plaza Sendero, donde un cuentahabiente bancario fue despojado de 200 mil pesos en efectivo. A raíz de este hecho, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno anunció que presentará un punto de acuerdo de acción inmediata en el Congreso del Estado para mejorar la seguridad en instituciones bancarias.

Sobre esta iniciativa, Villa Gutiérrez reiteró que la dependencia está abierta a analizar y sumarse a toda propuesta que contribuya al fortalecimiento de la seguridad pública en la capital potosina.