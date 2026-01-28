Reforzarán la seguridad en parques Tangamanga

Luego de que en días recientes se viralizara en redes sociales el testimonio de un joven que denunció un presunto acoso en las inmediaciones del Lago Mayor del Parque Tangamanga I, la administración del centro recreativo, anunció un reforzamiento en las medidas de seguridad, informó Joaquín García Martínez, titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) I y II.

El funcionario detalló que actualmente el Tangamanga I cuenta con alrededor de 58 guardaparques, cifra que será incrementada con la incorporación de aproximadamente 25 elementos más, quienes cubrirán ambos turnos con el objetivo de fortalecer la vigilancia y brindar mayor seguridad a los usuarios del parque.

García Martínez reconoció que no es la primera vez que se presentan este tipo de señalamientos, aunque aclaró que, hasta el momento, no se ha logrado identificar plenamente a una persona reincidente relacionada con los reportes. No obstante, señaló que ya se cuenta con datos como las características y el color de un vehículo presuntamente vinculado con el caso, por lo que se mantiene una supervisión permanente en la zona señalada.

"Hacemos un llamado a que cualquier situación anormal que detecten dentro de los parques sea reportada de inmediato a los guardaparques, a la zona administrativa o al área directiva. La colaboración entre sociedad civil y gobierno es fundamental", expresó.

En cuanto al número de reportes, el titular de Cecurt indicó que tan solo en el último mes se registraron alrededor de una decena de denuncias relacionadas con conductas indebidas, las cuales, aseguró, han sido atendidas de manera puntual por el personal del parque.

Sobre otros incidentes, García Martínez abordó la problemática del vandalismo, que si bien aclaró no siempre se traduce en robos, sí representa daños constantes a la infraestructura interna.