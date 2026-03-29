Refuerzan apoyo a peregrinos

El Gobierno del Estado reforzó el operativo de atención a peregrinos que se dirigen a San Juan de los Lagos, con acciones coordinadas entre la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el dispositivo contempla presencia permanente en los principales tramos carreteros con el objetivo de "asegurar un tránsito ordenado y libre de riesgos", además de implementar labores de proximidad social para atender eventualidades durante el trayecto.

Como parte de la estrategia, se habilitaron puestos de auxilio itinerantes en zonas de mayor afluencia, donde se ofrece apoyo directo a los caminantes. Según la dependencia, entre los servicios disponibles se encuentran distribución de agua potable, cobijas, espacios de descanso temporal y atención médica básica para malestares derivados del recorrido.

El gobierno estatal informó que el operativo implica el despliegue de recursos humanos y materiales adicionales para ampliar la cobertura en esta temporada, así como la emisión de recomendaciones preventivas a lo largo de las rutas.

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Según el comunicado, estas acciones buscan reducir riesgos y brindar acompañamiento a quienes participan en esta peregrinación religiosa.