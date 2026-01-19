Refuerzan protección integral de la niñez

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del estado de San Luis Potosí, inició tareas de coordinación con la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con el fin de coordinar tareas de prevención de riesgos o protección de los menores, ante los embates de la delincuencia o algunas otras conductas que pudieran dejarlos expuestos.

La reunión fue programada con el plan de establecer un protocolo de actuación enfocado en el interés superior de la niñez. El director general de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, Víctor Aristarco Serna Piña, acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), atendiendo la invitación de su titular, Eduardo Alvarado Martínez, donde se sostuvo una reunión interinstitucional con la intención de crear un protocolo de actuación y atención dirigido a menores que son expuestos a actividades comerciales.

El objetivo de la junta fue velar discutir los términos de la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad o riesgo. Mediante el protocolo, se busca contactar a madres, padres o