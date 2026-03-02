Regidor del Verde vigilará la subasta municipal

El regidor capitalino Gustavo Jesús Mercado Garay, del Partido Verde Ecologista de México, confirmó que presidirá la Comisión de Vigilancia encargada de dar seguimiento al proceso de subasta pública de 18 inmuebles propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Señaló que el trabajo de supervisión abarcará todas las etapas del procedimiento, desde la desafectación de los bienes hasta la ejecución de las obras que se financien con los recursos obtenidos.

Explicó que la comisión revisará cinco ejes clave: la desafectación de los predios, la subasta, la obtención del recurso público, la licitación y la ejecución de obra. Subrayó que, como integrante de la oposición, asumirá la responsabilidad de fiscalizar el proceso al tratarse de patrimonio municipal. Aunque los inmuebles serán enajenados, sostuvo que las obras proyectadas, las anunciadas en El Saucito, también formarán parte del patrimonio de la ciudad.