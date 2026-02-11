Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

El regidor capitalino por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, evitó profundizar sobre la posibilidad de enfrentar sanciones al interior de su partido tras su participación en el viaje a España, donde asistió junto con otros integrantes del Cabildo de San Luis Potosí a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), realizada en Madrid.

Al ser cuestionado sobre las críticas que ha generado su presencia en este evento internacional y sobre un eventual llamado de atención o castigo partidista, el edil se limitó a responder de forma breve y sin abundar en el tema, eludiendo posicionarse directamente respecto a las declaraciones hechas por la dirigencia estatal y por el propio gobernador.

"No hubo ningún problema, todo quedó perfecto, el tema con el partido lo estoy viendo con ellos y todo quedó en que fue un viaje muy fructífero y no hubo más dudas".

El viaje ha sido señalado recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien calificó la asistencia de regidores capitalinos como un gasto innecesario de recursos públicos. El mandatario estatal sostuvo que este tipo de encuentros no son espacios prioritarios para regidores y adelantó la posibilidad de que desde el PVEM se apliquen sanciones contra el representante del partido en el Cabildo.

