logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM

Por Rolando Morales

Febrero 11, 2026 01:28 p.m.
A
Gustavo Mercado Garay / Foto: Archivo

Gustavo Mercado Garay / Foto: Archivo

El regidor capitalino por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, evitó profundizar sobre la posibilidad de enfrentar sanciones al interior de su partido tras su participación en el viaje a España, donde asistió junto con otros integrantes del Cabildo de San Luis Potosí a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), realizada en Madrid.

Al ser cuestionado sobre las críticas que ha generado su presencia en este evento internacional y sobre un eventual llamado de atención o castigo partidista, el edil se limitó a responder de forma breve y sin abundar en el tema, eludiendo posicionarse directamente respecto a las declaraciones hechas por la dirigencia estatal y por el propio gobernador.

"No hubo ningún problema, todo quedó perfecto, el tema con el partido lo estoy viendo con ellos y todo quedó en que fue un viaje muy fructífero y no hubo más dudas".

El viaje ha sido señalado recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien calificó la asistencia de regidores capitalinos como un gasto innecesario de recursos públicos. El mandatario estatal sostuvo que este tipo de encuentros no son espacios prioritarios para regidores y adelantó la posibilidad de que desde el PVEM se apliquen sanciones contra el representante del partido en el Cabildo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España
Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

SLP

Rolando Morales

El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM

Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas
Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas

Lanzan app "Escudo Digital" contra las extorsiones telefónicas

SLP

Rolando Morales

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice
Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; "es un ejercicio técnico", dice

SLP

Ana Paula Vázquez

La funcionaria destacó que su compromiso está con el Poder Judicial del Estado

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa
El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

SLP

Rubén Pacheco

Este martes, trabajadores jubilados del Poder Judicial denunciaron que se les solicita constancias para autorizar nuevos empréstitos